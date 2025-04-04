В США тестируют платформу с ИИ для помощи детям с дислексией

Программа анализирует особенности чтения каждого ребенка и в режиме реального времени генерирует индивидуальные задания в игровом формате

Фото: Динар Фатыхов

В США тестируют платформу Dysolve AI, созданную для помощи детям с дислексией. Программа анализирует особенности чтения каждого ребенка и в режиме реального времени генерирует индивидуальные задания в игровом формате. Разработчики утверждают, что технология позволяет устранить проблемы обработки информации, мешающие чтению. Платформа создавалась в течение восьми лет, ее уже используют подписчики в 38 штатах.

Пользователи заходят в систему и проходят занятия в течение 15 минут в день. Каждый раз алгоритм формирует новые игры, направленные на выявление и исправление конкретных затруднений. После выполнения заданий программа анализирует результаты и корректирует последующие упражнения. Разработчики считают, что такой подход позволяет точно измерять прогресс.

Сейчас Dysolve проходит независимое клиническое исследование, которое проводит Центр исследований в области образования и социальной политики при Университете Делавэра. В нем участвуют более 750 учеников из 28 школ. Исследование началось в 2022 году и завершится в 2025 году. По предварительным данным, платформа показывает положительные результаты среди детей с разными уровнями подготовки.

Стоимость подписки для семей начинается от 100 долларов в месяц. В 2023 году появилась версия для школ по цене около 1 тыс. долларов за ученика в год. Разработчики считают, что платформа может стать эффективным решением для образовательных учреждений, которые испытывают нехватку преподавателей, особенно в сфере коррекционного обучения.

В среднем ученики, которые используют Dysolve, достигают своего уровня чтения в течение одного-двух лет. Разработчики намерены расширить доступ к платформе и привлечь больше школ. Они отмечают, что проблема дислексии усугубилась после пандемии, а традиционные методы коррекции требуют больших затрат времени и ресурсов.

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Екатерина Петрова