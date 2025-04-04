«Триа Девелопмент» построит придорожный отель вдоль трассы М-12 на территории Мензелинского района Татарстана

Он войдет в состав автозаправочного комплекса «Ирбис», который строится на 1082 км трассы

Фото: Максим Платонов

Федеральная гостиничная сеть «Триа Девелопмент» построит придорожный отель вдоль трассы М-12, проходящей по территории Мензелинского района Татарстана. Он войдет в состав автозаправочного комплекса «Ирбис», который строится на 1082 км трассы М-12, рассказал «Реальному времени» один из совладельцев автозаправочной сети «Ирбис» — финансовый директор «Транзит-сити» Роман Фатыхов.

— «Триа Девелопмент» является нашим партнером по развитию отелей, которые включаются в наши комплексы на протяжении полутора лет, — сообщил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

За это время московская гостиничная компания построила два отеля вдоль трассы М-7 на территории Лаишевского и Пестречинского районов. Отели типовые — на 49 номеров уровня три звезды, инвестиции в каждый оцениваются около 240 млн рублей. Разрешение на примыкание к М-12 выдано ГК «Автодор». Всего федеральная сеть планирует построить 200 отелей в регионах РФ.



Луиза Игнатьева