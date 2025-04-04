В ВОЗ опровергли слухи о новом вирусе в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла информацию о появлении нового вируса в России. Об этом сообщили в ТАСС.
- Глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев сообщил, что проведенные исследования подтвердили наличие пневмонии, вызванной микоплазменной инфекцией.
Бердыклычев подчеркнул, что ВОЗ запросила данные у российских властей и получила разъяснения от Роспотребнадзора.
— Количество случаев не представляет повышенного эпидемиологического риска, — добавил он.
Он также заявил важность надежной системы эпидемиологического надзора в России, особенно в условиях возможных мутаций вирусов и угрозы новых пандемий.
Напомним, что в России не обнаружили новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, опровергая информацию о появлении неизвестного вируса, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.