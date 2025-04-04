В ВОЗ опровергли слухи о новом вирусе в России

Фото: Реальное время

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла информацию о появлении нового вируса в России. Об этом сообщили в ТАСС.

Глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев сообщил, что проведенные исследования подтвердили наличие пневмонии, вызванной микоплазменной инфекцией.

Бердыклычев подчеркнул, что ВОЗ запросила данные у российских властей и получила разъяснения от Роспотребнадзора.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

— Количество случаев не представляет повышенного эпидемиологического риска, — добавил он.

Он также заявил важность надежной системы эпидемиологического надзора в России, особенно в условиях возможных мутаций вирусов и угрозы новых пандемий.

Напомним, что в России не обнаружили новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, опровергая информацию о появлении неизвестного вируса, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру.



Анастасия Фартыгина