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Горсовет Уфы согласился назвать площадь перед театром «Нур» именем татарского поэта

14:04, 13.02.2020
Горсовет Уфы согласился назвать площадь перед театром «Нур» именем татарского поэта
Фото: glavarb.ru

В Уфе появится собственная площадь Тукая. В четверг депутаты горсовета столицы Башкирии проголосовали за присвоение имени татарского поэта площади перед татарским театром «Нур».

Это решение единогласно приняли все 24 присутствовавших на заседании депутата, передает пресс-служба Минкультуры РБ.

Напомним, что в апреле 2019 года на этой площади президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров открыли памятник Тукаю.

ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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