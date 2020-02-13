Горсовет Уфы согласился назвать площадь перед театром «Нур» именем татарского поэта
В Уфе появится собственная площадь Тукая. В четверг депутаты горсовета столицы Башкирии проголосовали за присвоение имени татарского поэта площади перед татарским театром «Нур».
Это решение единогласно приняли все 24 присутствовавших на заседании депутата, передает пресс-служба Минкультуры РБ.
Напомним, что в апреле 2019 года на этой площади президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров открыли памятник Тукаю.ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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