Горсовет Уфы согласился назвать площадь перед театром «Нур» именем татарского поэта

В Уфе появится собственная площадь Тукая. В четверг депутаты горсовета столицы Башкирии проголосовали за присвоение имени татарского поэта площади перед татарским театром «Нур».

Это решение единогласно приняли все 24 присутствовавших на заседании депутата, передает пресс-служба Минкультуры РБ.

Напомним, что в апреле 2019 года на этой площади президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров открыли памятник Тукаю.