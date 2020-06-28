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В Башкирии уволенная из-за вспышки коронавируса главврач РКБ получила государственную награду

07:45, 28.06.2020
В Башкирии уволенная из-за вспышки коронавируса главврач РКБ получила государственную награду
Фото: соцсети

В Уфе уволенная из-за вспышки коронавируса главврач РКБ Эльза Сыртланова получила государственную награду. Соответствующий документ опубликованном на официальном сайте региона.

Согласно списку награжденных, Эльза Сыртланова «Заслуженный врач и доктор медицинских наук» была награждена почетной грамотой. Кроме нее награды получил еще 21 медработник.

Напомним, что в мае главный врач Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова в Уфе Эльза Сыртланова покинула свой пост после того, как больница стала одним из самых крупных очагов распространения коронавируса. После вспышки заболевания Следственный комитет начал проверки.

Общество Башкортостан
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