Минниханов и Хабиров открыли в Казани памятник башкирскому поэту Мустаю Кариму

Фото: пресс-служба президента РТ

В казанском сквере им. Мустая Карима, на пересечении улиц Оренбургский тракт и Даурской, сегодня состоялась церемония открытия памятника Герою Социалистического Труда, народному поэту Башкирской АССР Мустаю Кариму. Гостями торжества стали главы Татарстана и Башкирии — Рустам Минниханов и Радий Хабиров.

«В прошлом году, в год столетия Республики Башкортостан, мы открывали памятник Габдулле Тукаю в Уфе. В этом году, уже Республике Татарстан исполняется 100 лет, и сегодня вновь радостное событие для наших народов, мы открываем памятник Мустаю Кариму — классику Башкирской литературы, поэту, драматургу, публицисту, участнику Великой Отечественной войны, общественного деятеля, имя которого золотыми буквами вписано в историю российской и мировой литературы. Произведения Мустая Карима всегда отличали глубокий смысл, искренность, красота и богатство языка, национальный башкирской колорит», — подчеркнул, приветствуя гостей церемонии, президент Татарстана.

Изготовил монумент в бронзе московский скульптор, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, ранее выступивший автором памятника прославленному башкирскому поэту в Уфе. Из рук Минниханова мастер получил благодарность президента РТ. Также Рустам Минниханов наградил Радия Хабирова медалью к 100-летию образования ТАССР за вклад в укрепление отношений двух республик.

Глава Башкирии также вручил скульптору Андрею Ковальчуку государственную награду республики — Орден дружбы народов.