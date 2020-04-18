Из закрытой на карантин РКБ в Уфе сбежали семь медиков

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Семь сотрудников Республиканской клинической больницы в Уфе, закрытой на карантин, покинули учреждение. Они не дождались повторных результатов анализа на коронавирус.

Информация стала известна через пресс-службу Кировского районного суда города Уфы. Накануне суд рассмотрел семь административных исковых заявлений главного санитарного врача региона о принудительном помещении под медицинское наблюдение.

В суде стало известно, что речь идет о медиках Республиканской клинической больницы имени Куватова. Адвокаты настаивали, что сотрудники больницы нарушили карантин, так как их отпустили на домашнюю самоизоляцию.

Согласно материалам дела, шесть человек не прошли медицинское обследование в полном объеме и покинули территорию медицинского учреждения после введения режима изоляции, передает пресс-служба суда. Их направят на карантин принудительно. В удовлетворении одного иска суд отказал.

Напомним, что РКБ в Уфе закрыли на карантин после того, как у одной из пациенток обнаружили коронавирус. Главврач опровергла информацию о том, что некоторые врачи хотели бы покинуть стены учреждения до окончания карантина.

