Каждый третий легковой автомобиль в России — кроссовер или внедорожник

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Почти 30% легковых автомобилей в России приходится на кроссоверы и внедорожники (SUV), их общее количество достигло 14,11 млн единиц, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самыми популярными автопроизводителями в сегменте SUV стали LADA (1,33 млн штук), Toyota (1,27 млн), Nissan (1,1 млн), Hyundai (934 тыс.) и Kia (773 тыс.). На долю этих пяти брендов приходится около 40% всех кроссоверов и внедорожников в стране.

Среди моделей наибольшим спросом у россиян пользуются LADA Niva Legend/4x4, Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Renault Duster и Nissan X-Trail.

По данным исследования, каждый третий автомобиль в сегменте SUV — японского производства (32,8%). Российские, корейские и китайские кроссоверы и внедорожники демонстрируют практически равные показатели популярности, составляя по 13—14% от общего числа машин этого класса.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Напомним, что с середины 2025 года в России вступят в силу новые правила надзора за автомобилями, которые были выпущены более 10 лет назад.



Матвей Гавриков