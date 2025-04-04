Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения

Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

Фото: Максим Платонов

Россия и США обсуждают восстановление прямого авиационного сообщения. Об этом рассказал по итогам переговоров с представителями администрации Трампа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

— Наше посольство, МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов, в том числе практических вопросов для россиян. И фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. И мы надеемся продвинуться в этом вопросе, — подчеркнул он.

Дмитриев сделал еще ряд заявлений:

Москва и Вашингтон достигли существенного прогресса в обсуждении урегулирования конфликта на Украине;

администрация Трампа уважительно ведет диалог с Россией, слышит ее позицию;

американские компании готовы занять ниши, оставленные ушедшим с российского рынка европейским бизнесом;

сроки новых переговоров между Россией и США определят в ближайшее время.

Напомним, по информации The Washington Post, в ночь на 3 апреля по московскому времени в Вашингтоне началась встреча главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и спецпредставителя лидера США Стивена Уиткоффа. «Переговоры идут, заявил человек, который говорил на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса», — передавала газета.

Галия Гарифуллина