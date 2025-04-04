Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения
Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Россия и США обсуждают восстановление прямого авиационного сообщения. Об этом рассказал по итогам переговоров с представителями администрации Трампа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.
— Наше посольство, МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов, в том числе практических вопросов для россиян. И фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. И мы надеемся продвинуться в этом вопросе, — подчеркнул он.
Дмитриев сделал еще ряд заявлений:
- Москва и Вашингтон достигли существенного прогресса в обсуждении урегулирования конфликта на Украине;
- администрация Трампа уважительно ведет диалог с Россией, слышит ее позицию;
- американские компании готовы занять ниши, оставленные ушедшим с российского рынка европейским бизнесом;
- сроки новых переговоров между Россией и США определят в ближайшее время.
Напомним, по информации The Washington Post, в ночь на 3 апреля по московскому времени в Вашингтоне началась встреча главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и спецпредставителя лидера США Стивена Уиткоффа. «Переговоры идут, заявил человек, который говорил на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса», — передавала газета.
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