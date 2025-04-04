Казанский суд арестовал «бегавшего» 7 лет страховщика из дела «ОПС декретниц»

Фото: Ирина Плотникова

Под стражу сроком до 2 мая отправил Вахитовский суд Казани бывшего замначальника казанского филиала №1 отделения ФСС в Татарстане Алексея Белякова. На заседании он не отрицал — знал о своем объявлении в федеральный розыск из публикаций СМИ, — передает журналист «Реального времени».

Тем не менее Беляков и его защитник Павел Мазуренко просили суд не избирать самую суровую меру пресечения, а ограничиться домашним арестом. Отмечали — никто из 10 других фигурантов рассматриваемого судом дела по тем же преступлениям не находится под стражей.

Напомним, Беляков находился в розыске 7 лет. В ГСУ МВД Татарстана считают его одним из организаторов преступного сообщества и мошеннических хищений на 81,3 млн рублей путем фальсификации доходов рожениц — для увеличения декретных выплат. К ответственности также привлекается бывший шеф Белякова — экс-начальник казанского филиала №1 ФСС Айдар Юсупов.

Выследили фигуранта резонансного дела в Новороссийске сотрудники УФСБ по Татарстану. После чего сопроводили к следователю в Казань и лишь здесь 3 апреля был составлен протокол задержания.