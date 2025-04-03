Эксперт рассказал о новой схеме мошенников с арендой аккаунтов WhatsApp*
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в интервью RT предупредил о новой методике мошенников, связанных с арендой аккаунтов WhatsApp*.
По словам эксперта, злоумышленники ищут жертв через каналы, группы и личные сообщения, предлагая легкие способы заработка. Иногда они используют даже сервисы по поиску вакансий.
Зыков описал несколько способов получения доступа к аккаунтам:
- под предлогом проверки службы безопасности;
- через прямую аренду аккаунта за денежное вознаграждение.
При этом пользователи, соглашаясь на такие предложения, не осознают, что передают мошенникам доступ к своей контактной книге. После этого злоумышленники могут рассылать сообщения от имени владельца аккаунта с просьбами о денежной помощи.
Кроме того, мошенники могут использовать аккаунты для звонков потенциальным жертвам, применяя различные сценарии обмана, включая распространенную схему с переводом денег на так называемый безопасный счет.
Напомним, что, cогласно обезличенной и агрегированной статистике использования бесплатной опции защиты в мессенджерах, WhatsApp остается основным каналом для мошеннических атак в мессенджерах.
Справка
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории Российской Федерации
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