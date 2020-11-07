Башкирскую активистку Рамилю Саитову отправили под арест за призывы снести кресты на Урале

Кировский суд Уфы избрал башкирской активистке Рамиле Саитовой меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 6 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Башкирии.

Саитова обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета. В начале ноября на Youtube она разместила видео, где предлагала снести все кресты на Урале.

При назначении наказания суд учел, что Саитова не раз привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности.

Напомним, что после призывов общественницы, в селе Узян Белорецкого района Башкирии подожгли крест.



О том, как Саитова заявила о «воссоздании Башкирского правительства» образца 1917 года, которое сама же возглавила и потребовала возвращения комплекса «Караван-сарай» в Оренбурге «башкортам» — «вершителям десятой плотности», читайте в материале «Реального времени».

