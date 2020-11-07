В Башкирии из-за конфликта между башкирами и армянами задержали около 50 человек

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В субботу вечером в соцсетях появились сообщения, что полиция и ОМОН задержали в Кармаскалах около 50 человек. В частности, тревожные посты опубликовали администраторы сообщества «Куш-Тау живи», разросшегося во время защиты шихана.

«ОМОН и спецназ ФСБ работал максимально безжалостно! Разбивали окна, вытаскивали всех без разбора с Авто, мордой в асфальт и дубинками по почкам! По убегающим и разбегающимся людям начали применять огнестрельное оружие. Буквально весь район оцеплен полицией. Кармаскалинский район буквально в военном положении», — написали авторы (орфография и пунктуация сохранены).

Дальше из описания следует, что армянская диаспора Кармаскалинского района что-то не поделила с другими жителями района. Утверждается, что один из представителей этой группы ударил по лицу мать одного из местных.

«Естественно для защиты чести и чтобы наказать обидчиков, сегодня на 18.00 была назначена встреча с этими людьми», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

Однако, похоже, что вместо армян на «стрелку» приехали силовики.

Госагентство «Башинформ» пишет, будто задержано только 36 человек, и они пытались отобрать бизнес у местных предпринимателей. Подчеркивается, что участники конфликта состояли в организации «Башкорт» (уфимский суд объявил эту организацию экстремистской и запретили ее деятельность на территории России).

Глава Кармаскалинского района Альфир Сабиров поспешил заверить общественность, что никакого межнационального конфликта в этом нет и назвал инцидент «бытовухой». Однако пока фабула очень похожа на те случаи, что «Реальное время» описывало в прошлом году. Молодые башкиры в Зауралье уже ввязывались в конфликты с чеченцами и курдами.