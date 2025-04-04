Эксперт: «ошибочный перевод» и помощь незнакомцам — главные способы вербовки дропперов

Фото: Динар Фатыхов

Россияне могут неожиданно стать дропперами, попадая в ловушки мошенников, связанные с «ошибочными переводами» или предложениями помочь незнакомцам. Об этом сообщили в «RT на русском».

Александр Блезнеков, руководитель ИБ-направления «Телеком биржи», заявил, что одна из популярных схем заключается в том, что жертве на карту поступает большая сумма денег, после чего ей звонят и просят вернуть средства, иногда предлагая оставить себе часть суммы за «помощь».

Блезнеков также напомнил о рисках на улице: «Можно стать дроппером, согласившись обналичить чужие деньги за процент в банкомате».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чтобы бороться с этой проблемой, российские банки внедряют системы дроп-мониторинга. Они анализируют операции клиентов и создают «портреты дропов», чтобы выявлять подозрительные действия. Например, если карта была переоформлена и затем использовалась для множества мелких покупок, это может означать, что ее использует мошенник.

Центробанк делит дропперов на три основные категории:

заливщики — обналичивает средства через банкоматы;

транзитники — получает деньги на карту и переводит их дальше;

обнальщики — снимает деньги и передает их курьерам или сам участвует в схеме.

Анастасия Фартыгина