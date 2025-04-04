Эксперт: «ошибочный перевод» и помощь незнакомцам — главные способы вербовки дропперов
Россияне могут неожиданно стать дропперами, попадая в ловушки мошенников, связанные с «ошибочными переводами» или предложениями помочь незнакомцам. Об этом сообщили в «RT на русском».
Александр Блезнеков, руководитель ИБ-направления «Телеком биржи», заявил, что одна из популярных схем заключается в том, что жертве на карту поступает большая сумма денег, после чего ей звонят и просят вернуть средства, иногда предлагая оставить себе часть суммы за «помощь».
Блезнеков также напомнил о рисках на улице: «Можно стать дроппером, согласившись обналичить чужие деньги за процент в банкомате».
Чтобы бороться с этой проблемой, российские банки внедряют системы дроп-мониторинга. Они анализируют операции клиентов и создают «портреты дропов», чтобы выявлять подозрительные действия. Например, если карта была переоформлена и затем использовалась для множества мелких покупок, это может означать, что ее использует мошенник.
Центробанк делит дропперов на три основные категории:
- заливщики — обналичивает средства через банкоматы;
- транзитники — получает деньги на карту и переводит их дальше;
- обнальщики — снимает деньги и передает их курьерам или сам участвует в схеме.
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