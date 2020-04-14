Пациенты «коронавирусной» башкирской РКБ: «Врачи — заложники, как мы. А вот к менеджменту — одни вопросы»

«Пленник» уфимской больницы рассказал о карантине внутри учреждения

Пока менеджмент Республиканской клинической больницы им. Куватова в Уфе устраивал свои «внутриэлитные разборки», само медучреждение стало очагом распространения COVID-19 и закрылось на строгий карантин. В народе башкирская столица получила неофициальное наименование Уфань. Что происходит внутри РКБ и смогут ли в республике потушить коронавирусный «пожар», вместе с оказавшимися в заточении пациентами выяснял корреспондент «Реального времени».

Хроника событий

В Уфе по-прежнему остается сложной ситуация в Республиканской клинической больнице им. Г.Г. Куватова, закрытой на карантин и ставшей очагом распространения коронавируса. Следственный комитет проводит проверку по факту возможной халатности руководства медучреждения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура оценивает соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в медучреждении и принятие мер должностными лицами контролирующих органов и Минздрава Башкирии. Сейчас в РКБ остались порядка 600 пациентов и 500 медиков.

Анализы взяли у всех, кто находился в больнице. Как отрапортовали некоторые чиновники и СМИ, пациентов с отрицательным результатом, кто не контактировал с заболевшими, начали выписывать в субботу, так что они долечивались уже по месту жительства и находились дома в изоляции. Новых больных здесь не принимают. Но, как указали пациенты, реальность несколько иная (об этом ниже).

На момент объявления карантина у девяти медиков подтвердилось наличие COVID-19. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что у большинства медиков и их подопечных анализы оказались отрицательными. Но у 170 человек первый тест предварительно показал наличие коронавируса. РКБ перепрофилировали в инфекционную. Накануне главный врач РКБ Эльза Сыртланова рассказала, что у 52 пациентов подтвердился коронавирус — это 40% из общего числа обратившихся в больницу с пневмонией.

Следственный комитет проводит проверку по факту возможной халатности руководства медучреждения. Фото gorobzor.ru

Позже выяснилось, что здесь скончалась пожилая пациентка, которая была носителем COVID-19. 80-летняя Насима Нургалиева — мать народного артиста РБ Анвара Нургалиева — больше двух месяцев лечилась от обширного ишемического инсульта и сахарного диабета. Ее тяжелое состояние объяснялось хроническими заболеваниями, перенесенной ампутацией ноги, гнойным процессом, застойной пневмонией. Непосредственной причиной смерти стал отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов.

Кроме скончавшейся бабушки был установлен еще один носитель вируса — женщина, прибывшая из Турции.

Параллельно в интернете появилось видео, которое пользователи назвали «Побег врачей»: группа людей стоит у окна первого этажа больницы, они передают какие-то вещи. Закадровый голос сообщает, что «оттуда можно уйти». Представители власти назвали ролик инсценировкой, а глава Следкома Александр Бастрыкин поручил начать проверку по факту появления «фейкньюс». Эльза Сыртланова пояснила, что в этом ролике медики забирают компьютеры, чтобы работать удаленно дома.

В соцсетях, а позже в СМИ появилось письмо автора этого видео — юриста Тимура Уразметова, который приходится сыном одному из врачей РКБ Римме Камаловой. По его словам, в больнице росло количество пациентов с респираторными осложнениями, которых отказывались тестировать на COVID-19. Также он сообщил, что некоторых пациентов с положительным результатом теста уже выписали. Немало претензий у Уразметова было к системе здравоохранения и лично к Сыртлановой. К слову, свое видео он назвал подлинным и обещал обратиться в прокуратуру.

На днях визит в РКБ нанес глава Башкортостана Радий Хабиров. А в соцсетях он выложил видео, записанное девушкой-врачом из больницы, где она, теребя маску, говорит, что у медиков есть все для полноценной работы и отдыха, условия замечательные и беспокоиться не о чем.

Тем временем закрылась на карантин больница во втором по значимости городе республики — Стерлитамаке. В городской клинической больнице №1 подтвердился случай коронавируса у одного из пациентов. Как рассказал «Реальному времени» источник, пациент был госпитализирован в ГКБ №1 еще 30 марта. Карантин введен в учреждении на 14 дней. Местные врачи написали коллективное письмо Хабирову, Забелину, в Роспотребнадзор и прокуратуру. Они рассказали, что зараженный пациент был переведен в Стерлитамак из РКБ. Авторы обращения указывают, что руководство не приняло решение отделить больного и медперсонал, контактирующий с ним, от остальных пациентов и сотрудников больницы. Также они пожаловались на условия содержания в учреждении.

Взгляд изнутри

Между тем, сами пациенты, находящиеся в РКБ, рисуют довольно грустную картину происходящего, несколько отличающуюся от той, которую преподносят власти. Так, Алик Рахматулин в прошлом месяце поступил в травматологическое отделение «республиканки» после сложного перелома ноги. Мужчина — инвалид первой группы, ему требовался дополнительный уход, поэтому с ним в больнице круглые сутки дежурит его супруга Лилия. Ему сделали непростую операцию, нога понемногу заживала, и супружеская пара готовилась к выписке. Но в больнице ввели карантин. Родного дома им не увидеть еще как минимум неделю.

По их словам, еще неделю назад по больнице пришло распоряжение выписывать выздоравливающих пациентов. Те позвонили родственникам, некоторые приехали из дальних уголков республики (некоторые за 400 км от Уфы). Но врачи их развернули и отправили обратно «порожняком».

— Мы сдавали тест на коронавирус. Сначала всем сказали, что результаты отрицательные. Потом вдруг пришло сообщение, что есть и «сомнительные». По-моему, «кипиш» начался после того, как Путин объявил о доплатах врачам, лечащих больных коронавирусом. До этого мне сделали рентгенограмму, компьютерную томограмму (КТ) — результаты «чистые». Но конкретно по тесту ничего — держат в неведении. Сделают ли новый тест — не знаю. Лучше бы сделали, — рассказывает «Реальному времени» Рахматулин.

Пациенты, находящиеся в РКБ, рисуют довольно грустную картину происходящего, несколько отличающуюся от той, которую преподносят власти. Фото mkset.ru

Точной информации, когда их выпустят, никто не дает. Но они отказываются переводиться в другие инфекционные больницы города, как это делали с другими пациентами. В РКБ хотя бы имеются минимальные условия для реабилитационных мероприятий инвалида и его «сиделки». В «инфекционке» вряд ли будет соответствующая кровать; не факт, что там за ним будет должный уход и позволят жене находиться рядом. Кроме того, они опасаются, что в учреждении, куда свозят COVID-положительных и «сомнительных», человеку предпенсионного возраста легче «подцепить» коронавирус или иную инфекцию.

— Когда ввели в больнице карантин, прием все равно продолжался, — недоумевает Лилия. — Палаты, рассчитанные на четыре места, уплотнялись, в них жили по пять человек. Сейчас часть пациентов перевели, стало посвободнее (в отделении остались 40—50 человек). Так, нашего соседа перевели в восьмую инфекционную в Черниковке. Хотя у него клинической картины не было.

Что касается «обеспеченности всем необходимым», здесь тоже не все так радужно.

— Питьевой водой начали более-менее стабильно обеспечивать лишь два дня назад, — продолжает супруга Алика Рахматулина. — Передачи с «воли» запретили с прошлой недели. А у людей заканчиваются туалетная бумага, мыло, шампуни, прокладки, салфетки. С препаратами, пластырями тоже проблемы.

К слову, врачи и медсестры, видя в каком положении оказались их пациенты, делятся с ними в том числе и средствами гигиены.

— Персонал отделения — лечащие врачи и медсестры — молодцы. Они действительно стараются и помогают. Они такие же заложники, как мы. Несмотря на те тяготы, в какие они попали, продолжают добросовестно вести лечебный процесс, за что мы им благодарны. А вот к менеджменту РКБ — одни вопросы, — резюмирует Алик Рахматулин.