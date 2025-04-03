Американский фондовый рынок резко снизился на фоне введения пошлин Трампа

Фондовый рынок США открылся резким падением 3 апреля после объявления президента Дональда Трампа о введении масштабных пошлин на импорт товаров из других стран.

Индекс S&P 500 упал на 3,45%, опустившись до 5475,54 пункта. По данным Bloomberg, совокупная капитализация индекса сократилась примерно на $1,7 трлн. Технологический индекс Nasdaq 100 потерял 4,12%, снизившись до 18 774,1 пункта, а более широкий индекс Nasdaq Composite упал на 4,74%, достигнув отметки 16 767,5 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 3,3%, опустившись до 40 825,66 пункта.

Существенно снизились котировки компаний, зависящих от поставок из Китая и других стран Азии, включая Apple. Падение затронуло также рынок криптовалют: биткоин опустился ниже $82 тысяч.

Реальное время / realnoevremya.ru

Рынок золота, традиционно считающийся активом-убежищем, также показал снижение. Инвесторы массово выходят в наличные средства, чтобы компенсировать потери от других активов, отмечает Bloomberg.

Напомним, что криптовалютный рынок показывает устойчивое падение — за неделю цена биткоина снизилась на 10% — с более чем $95 тыс. до $80 тысяч.



Матвей Гавриков