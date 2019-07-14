Поволжская неделя: предвыборная Башкирия, путешествие Орешкина и назначения в Чувашии

События уходящих семи дней в ПФО

На уходящей неделе в Башкортостане завершился этап выдвижения кандидатов на должность главы региона. Тем временем министр экономического развития России Максим Орешкин отправился на кроссовере LADA в Тольятти, в Нижнем Новгороде выставили на продажу здание кинотеатра «Октябрь», а мужа беглой кассирши Луизы Хайруллиной отправили под домашний арест. Эти и другие события — в обзоре «Реального времени».

Башкортостан

Центризбирком Башкирии зарегистрировал кандидатов на высший должностной пост республики. Первым удостоверение кандидата получил врио главы РБ Радий Хабиров. Также официально зарегистрированы Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»), Владимир Барабаш, представляющий партию «Гражданская сила», и Владимир Кобзев от «Партии пенсионеров».



Тем временем Хабиров отправил в отставку руководство Фонда капремонта РБ из-за махинаций с программой капремонта подъездов. Глава республики узнал, что подряды продаются за откат в 20—25%.



Башлык уже назвал своих кандидатов на пост сенатора от Башкирии — это бывший мэр Стерлитамака Спартак Ахметов, действующий сенатор Лилия Гумерова и депутат Госдумы Павел Качкаев.



Бывший глава Минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков перешел на работу в Росстат. Он временно занял пост директора межрегионального центра ведомства.



Бывший глава Минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков перешел на работу в Росстат. Фото globalufa.ru

Стоит отметить еще две кадровые новости: экс-глава онкодиспансера РБ Руслан Султанов претендует на пост министра здравоохранения Нижегородской области, а 34-летний Ильдар Юланов стал замглавы администрации Уфы. В этом качестве он будет руководить управлением транспорта и связи.

Башкирия совместно со Свердловской и Челябинской областями создаст уральский промышленный кластер. Утверждается, что у объединения уже есть портфель заказов от «Русала» Олега Дерипаски.

На этой неделе СМИ сообщили, что МВД объявило в розыск руководителя группы «Рассвет» Рашита Багаутдинова. Однако представители застройщика опровергли эту информацию.



Международные детские игры в Уфе начались со скандала. Организаторы обещали сделать церемонию открытия бесплатной, однако уже на входе гости обнаружили, что на «Уфа-Арену» пускают только по билетам. «Реальное время» выяснило, что на проведение игр потрачено 4 млрд рублей. Из них генеральный спонсор — «Газпром» — внес 150 млн рублей. Закрылись игры вечером в субботу салютом и концертом Элвина Грея.



В Адвокатской палате РБ прошли обыски. Они связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве.



Муж кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной рассказал, что это он вынудил супругу похищать деньги из банка. Фото bash.news

Муж кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной рассказал, что это он вынудил супругу похищать деньги из банка. В интервью на Первом канале он сообщил, что загнал семью в долги, делая ставки. При этом супруг Хайруллиной не постеснялся попросить у зрителей денег, чтобы рассчитаться с банком. Полиция задержала мужчину в аэропорту Уфы, как только он вернулся со съемок. Позже суд отправил мужчину под домашний арест. Саму Хайруллину оставили в СИЗО.



Самарская область

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выехал из Москвы на кроссовере Lada XRay. Он направился в Тольятти на форум моногородов, попутно посетив Нижний Новгород и Казань.



Правительство разрешило вывозить через самарский аэропорт военные грузы и вооружение.



РЖД отменили дневной экспресс по маршруту Уфа — Самара — Саратов. Перевозчик объяснил отказ от поезда его низкой загрузкой и нерентабельностью.

Максим Орешкин направился в Тольятти на форум моногородов, попутно посетив Нижний Новгород и Казань. Фото instagram.com/oreshkin_max

Нижегородская область

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, кто может вложиться в строительство платной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань.



Владельцы бывшего кинотеатра «Октябрь» выставили его на продажу. Здание, расположенное в центре Нижнего Новгорода, предлагается приобрести за 220 млн рублей.



Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов был убит за несколько часов до начала фестиваля военно-исторической реконструкции «Щит и меч». Его ударил ножом один из участников мероприятия.



Суд поддержал требование налоговиков взыскать с завода имени Свердлова 174 млн рублей.

Удмуртия

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей хоккеиста Даниила Фертикова, оскорбившего главу Удмуртии Александра Бречалова в соцсетях. Спортсмен выложил запись с бранью в адрес чиновника в сториз соцсети Instagram.



Даниил Фертиков выложил запись с бранью в адрес чиновника в сториз соцсети Instagram. Фото eurosport.ru

Саратовская область

В Саратове суд признал бывшего главу регионального управления Росприроднадзора Андрея Андрющенко виновным в получении взятки. За это экс-чиновник приговорен к штрафу в 1 млн рублей.



Чувашия

Глава Чувашии Михаил Игнатьев назначил врио министра природных ресурсов и экологии республики Николая Косулина.



Также в ЧР появился главный судебный пристав. Республиканское управление ФССП возглавил выходец из Татарстана Анвар Закиров.



Игнатьев наградил ушедшего в отставку главу МВД Чувашии Сергея Неяскина. Несмотря на скандал с пожаром на базе спецназа, в котором фигурировал его сын, Неяскин получил звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чувашии». По предположениям местных СМИ, пост главы МВД республики может занять Виктор Шметков. Пока он является заместителем начальника главка МВД по Волгоградской области.



Игнатьев наградил ушедшего в отставку главу МВД Чувашии Сергея Неяскина. Фото aktualno21.ru

Пермский край

Пермские правоохранители обыскали здание реготделения «Единой России». Следователи провели выемку документов.



Пензенская область

В Пензе благотворительный фонд «Гражданский союз» оштрафован на 300 тысяч рублей за отказ зарегистрироваться в реестре иностранных агентов.

