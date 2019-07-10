Вице-мэром Уфы стал бывший владелец московского таксопарка
На очередном оперативном совещании сити-менеджер столицы Башкортостана Ульфат Мустафин объявил о новом назначении: заместителем главы администрации Уфы и начальником Управления транспорта и связи стал 34-летний Ильдар Юланов.
Ранее он работал в этом же управлении и руководил отделом программ развития пассажирского транспорта. Ильдар Юланов имеет опыт работы в транспортной сфере и управленческой деятельности, говорится в официальном сообщении на сайте администрации Уфы.
Как сообщает «Коммерсант», новый назначенец считается креатурой Мустафина и до 2018 года вел предпринимательскую деятельность в Москве — был владельцем службы такси «Лорд».
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