Вице-мэром Уфы стал бывший владелец московского таксопарка

На очередном оперативном совещании сити-менеджер столицы Башкортостана Ульфат Мустафин объявил о новом назначении: заместителем главы администрации Уфы и начальником Управления транспорта и связи стал 34-летний Ильдар Юланов.

Ранее он работал в этом же управлении и руководил отделом программ развития пассажирского транспорта. Ильдар Юланов имеет опыт работы в транспортной сфере и управленческой деятельности, говорится в официальном сообщении на сайте администрации Уфы.

Как сообщает «Коммерсант», новый назначенец считается креатурой Мустафина и до 2018 года вел предпринимательскую деятельность в Москве — был владельцем службы такси «Лорд».

