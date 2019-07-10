Жителя Ижевска оштрафовали за то, что он в Instagram оскорбил главу Удмуртии

Октябрьский районный суд Ижевска оштрафовал хоккеиста Даниила Фертикова за то, что он в Instagram выложил пост с оскорблением в адрес главы Удмуртии Александра Бречалова.



Фертиков был привлечен по ст. 20.1 ч. 3 КоАП. Штраф составил 30 тыс., говорится в материалах на сайте суда.

Как отметил правозащитник Павел Чиков в своем telegram-канале, Фертиков является нападающим. Ранее он выступал за удмуртский «Прогресс» из города Глазова.

Ранее Кремль указал МВД на то, что необходимо прекратить практику массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти.

В администрации президента подчеркивают, что статья нужна не для наказания за оскорбление конкретных чиновников и силовиков.