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Происшествия

Представители СК обыскали отделение «Единой России» в Перми

13:57, 12.07.2019
Представители СК обыскали отделение «Единой России» в Перми
Фото: sledcom.ru

В Перми силовики обыскали помещения регионального отделения партии «Единая Россия».

Обыски состоялись накануне вечером. В них участвовали представители краевого управления СКР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным ТАСС, сотрудники Следственного комитета произвели выемку документов регионального отделения партии.

Официальной информации по поводу этого пока нет.

Происшествия
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