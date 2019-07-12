Представители СК обыскали отделение «Единой России» в Перми
В Перми силовики обыскали помещения регионального отделения партии «Единая Россия».
Обыски состоялись накануне вечером. В них участвовали представители краевого управления СКР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным ТАСС, сотрудники Следственного комитета произвели выемку документов регионального отделения партии.
Официальной информации по поводу этого пока нет.Происшествия
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