Петросян и еще семь российских фигуристов получили нейтральный статус ISU
Отныне они смогут выступать на международных турнирах
Международный союз конькобежцев (ISU) выдал нейтральный статус нескольким российским фигуристам. Об этом сообщается на официальных ресурсах организации.
Среди обладателей нейтрального статуса оказались Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Маргарита Базылюк и Григорий Федоров, а также пара Виктории Двининой и Артема Петрова.
Все перечисленные российские фигуристы получат шанс выступать на международных турнирах по фигурному катанию, откуда Россия была отстранена весной 2022 года.
При этом пока без нейтрального статуса остаются лидеры российского мужского одиночного катания, а также Камила Валиева, отбывшая наказание за нарушение антидопинговых правил. Ранее фигуристка анонсировала возвращение в большой спорт.
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