AAOIFI доверила ДУМ РТ выдавать фетву исламским продуктам

В Казани представительство AAOIFI и Духовное управление мусульман Татарстана подписали меморандум о взаимодействии в области шариатского контроля

Фото: Егор Данилов

«Многие ошибочно полагают, будто любой имам мечети вправе удостоверять сделки о соответствии нормам шариата (то есть выносить фетвы). Это не так. Чтобы исключить риски появления нехаляльных сделок, должен быть внутренний и внешний контроль со стороны духовенства», — объяснил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин суть соглашения ДУМ РТ с Представительским центром по развитию исламских финансов Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) в Казани. С этого момента исламские продукты должны будут проходить экспертизу Шариатского комитета по исламским финансам при Духовном управлении мусульман Татарстана, и если тот выдал фетву, то сможет отслеживать процесс реализации каждого из исламских продуктов. Одновременно AAOIFI подписала с Российским исламским институтом меморандум о подготовке экспертов в области партнерского финансирования. Подробнее — в материале «Реального времени».

Исламский банкинг — под шариатским контролем

Исламские продукты, внедряемые в рамках федерального эксперимента по партнерскому финансированию, переходят под контроль Шариатского комитета по исламским финансам при ДУМ РТ. Соответствующий меморандум сегодня подписали глава Представительского центра AAOIFI Надер Амир Омар Абдельазиз и глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Согласно документу, AAOIFI наделяет комитет при ДУМ РТ правом шариатского аудита при экспертизе любых банковских и финансовых продуктов на территории Татарстана, уточнил хазрат. Таким образом, российским банкам и финансовым организациям придется обращаться за фетвой в ДУМ РТ.

Егор Данилов / realnoevremya.ru

Торжественная церемония подписания проходила в главной мечети — «Кул-Шариф». Обстановка была скромной. Перед началом мероприятия глава Представительского центра AAOIFI Надер Амир Омар Абдельазиз предварительно обсудил детали соглашений за закрытыми дверями, после чего участники вышли в зал. В присутствии прессы арабский эмиссар международного аудита подписал меморандум с ДУМ РТ о передаче духовенству права на одобрение шариатских продуктов и сделок.

— Это соглашение направлено на привлечение инвестиций, зарубежного капитала, а для этого нужны четкие рамки в сфере работы партнерского финансирования. Ведь главное — сформировать доверие инвесторов, а они доверяют, когда видят четкие рамки ответственности, — пояснил он.

Добавим, что центр AAOIFI в Казани — единственное представительство в мире. Головной офис Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов находится в Бахрейне и больше нигде. Как заметили в ДУМ РТ, республике важно сохранить доверие перед лицом мусульманской общественности.

Не подорвать доверие к эксперименту

Духовное управление мусульман давно выступало за то, чтобы внедрение исламских продуктов находилось под шариатским контролем духовенства. С этой целью в мае этого года был образован Шариатский комитет по исламским финансам при ДУМ РТ, сообщил Камиль хазрат Самигуллин. В него вошли специалисты и знатоки исламского имущественного права и сертифицированные специалисты AAOIFI, состоявшие ранее в Совете улемов ДУМ РТ, уточнил он. Этот независимый орган будет напрямую взаимодействовать с AAOIFI при проведении оценки и по сути становится главенствующим аудитором.

Главный муфтий Татарстана убежден, что внешняя экспертиза не позволит выйти на рынок тем, кто имеет не самые чистые намерения. «К сожалению, это может происходить. И подрывает доверие к эксперименту. Чтобы этого не случилось, нужны правильные и проверенные специалисты», — отметил он. Ведь придание статуса «халяль» — это не маркетинговый ярлык, а результат кропотливой работы специалистов по исламскому праву и экономике.

Егор Данилов / realnoevremya.ru

— Многие ошибочно полагают, будто любой имам мечети вправе удостоверять сделки о соответствии нормам шариата (то есть выносить фетвы). Это не так. Чтобы исключить риски [появления нехаляльных сделок], должен быть внутренний и внешний контроль со стороны духовенства, — объяснил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин суть соглашения.

В настоящее время ДУМ РТ разработало 25 уникальных исламских продуктов для банков и финансовых организаций. Но наибольшую популярность приобрели халяльные карты для проведения платежей, остальные виды услуг не получили широкого распространения.

Одновременно Надер Амир Омар Абдельазиз подписал меморандум с Российским исламским институтом о подготовке экспертов в области партнерского финансирования. Документ направлен на подготовку сертифицированных специалистов в области шариатского контроля. По словам ректора РИУ Рафика Мухаметшина, без квалифицированных экспертов говорить о массовом внедрении исламских продуктов не приходится.

Российские стандарты исламского банкинга появятся к 2028 году

Внешний шариатский контроль формируется на фоне отсутствия российских стандартов в исламском банкинге. Рабочая группа при ЦБ готовится согласовать их к 2028 году, прогнозируют в ДУМ РТ.

— Говорить о внедрении стандартов рано: сначала нужно их создать, — рассказали представители ДУМ РТ. — Мы до сих пор еще находимся в стадии создания стандартов. Хотя они имеют определенный облик, но дискуссия в рабочей группе продолжается. Насколько нам известно, стандарт для размещения сукук не находится в активной фазе формирования. Сейчас в приоритете — ипотека, некий аналог замены кредитования, аналоги потребительского кредитования. Чтобы покупать продукты в рассрочку, нужен центральный стандарт «Мурабаха», то есть продажа с отсрочкой платежа с обозначением наценки. Основные силы брошены именно на это, — пояснили в ДУМ РТ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В настоящее время сформировались базовые термины, идет обсуждение и принятие рабочих моментов в специальных комитетах. Предположительно, стандарты появятся к концу 2028 года. Почему так долго?

— Требования AAOIFI нужно адаптировать очень профессионально и без излишней помпезности. Если мы говорим о принятии этих стандартов в такой многонациональной, многоконфессиональной стране, как Российская Федерация, то должны понимать, что терминология должна быть выработана максимально справедливо и нейтрально, не задевая чувств верующих ни одной конфессии. Мы не готовим продуктовую линейку для мусульман. Мы готовим продуктовую линейку для любого гражданина РФ, — заявили в Духовном управлении мусульман.

Напомним, что глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков обещал согласовать стандарты исламских продуктов, прежде всего сукук, к марту этого года. Этого не произошло. В результате первое размещение исламских облигаций на 3,5 млрд рублей произошло вне стандартов, а фетву подписывал независимый эксперт. По оценке ДУМ РТ, рынок исламского банкинга мог бы привлечь 10—20 млрд рублей, если бы сложилась регуляторная среда. Теперь у депутатов Госдумы выборы, а главный лоббист исламского банкинга Айрат Фаррахов ушел с этого поля.

Ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин убежден, что эксперимент имеет все шансы на продление после 2028 года, несмотря на смену состава Госдумы. «Сегодня в России есть понимание, что это очень важный эксперимент, сегодня мир становится многополярным, поэтому ориентироваться на западные банковские структуры нельзя, очень важно работать в восточном направлении», — заключил он.