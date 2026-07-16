В Татарстане создан оргкомитет по подготовке к 250-летию Карла Фукса

Оргкомитет должен разработать план праздничных мероприятий в течение месяца

Фото: Максим Платонов

Кабинет министров Республики Татарстан издал распоряжение о начале масштабной подготовки к знаменательной дате — 250-летию со дня рождения ученого и общественного деятеля Карла Федоровича Фукса. Соответствующий документ был подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным 16 июля 2026 года.

Исполнительная власть региона уже начала взаимодействие с участниками процесса. Республиканским органам власти поручено оказывать всестороннее содействие в организации торжеств. Аналогичные рекомендации направлены в исполнительный комитет Казани.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Республиканское агентство «Татмедиа» получило задание обеспечить широкое освещение предстоящих событий в региональных и местных средствах массовой информации. Контроль за исполнением всех пунктов распоряжения и качеством подготовки возложен на Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Ранее в Казани был создан оргкомитет по проведению форума «Международная строительная неделя БРИКС».

Вадим Вахрушев