В Татарстане создан оргкомитет по подготовке к 250-летию Карла Фукса
Оргкомитет должен разработать план праздничных мероприятий в течение месяца
Кабинет министров Республики Татарстан издал распоряжение о начале масштабной подготовки к знаменательной дате — 250-летию со дня рождения ученого и общественного деятеля Карла Федоровича Фукса. Соответствующий документ был подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным 16 июля 2026 года.
Исполнительная власть региона уже начала взаимодействие с участниками процесса. Республиканским органам власти поручено оказывать всестороннее содействие в организации торжеств. Аналогичные рекомендации направлены в исполнительный комитет Казани.
Республиканское агентство «Татмедиа» получило задание обеспечить широкое освещение предстоящих событий в региональных и местных средствах массовой информации. Контроль за исполнением всех пунктов распоряжения и качеством подготовки возложен на Министерство образования и науки Республики Татарстан.
Ранее в Казани был создан оргкомитет по проведению форума «Международная строительная неделя БРИКС».
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