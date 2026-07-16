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В Татарстане с начала года жертвами ДТП с участием мототранспорта стали восемь человек

10:18, 16.07.2026

Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции РТ Дамир Бикмухаметов

В Татарстане с начала года жертвами ДТП с участием мототранспорта стали восемь человек
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции МВД по Татарстану

В Татарстане с начала года жертвами ДТП с участием мототранспорта стали восемь человек, еще 104 человека получили ранения. Всего с января 2026 года зарегистрировано 98 аварий, сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции РТ Дамир Бикмухаметов.

— Маневренность мототранспорта — мотоциклов, квадроциклов — не оставляет право на ошибку. Малейшая оплошность может привести к необратимым последствиям, — заявил Бикмухаметов.

Начальник управления Госавтоинспекции МВД напомнил о недавних случаях смертельных ДТП: так, в Казани мотоциклист умер в больнице после столкновения с Audi A7 на Привокзальной улице. Также ранее в Казани мотоцикл сбил пешеходов после столкновения с автомобилем, не уступившим ему дорогу. Водитель мотоцикла погиб, еще трое — пассажирка мотоцикла и двое пешеходов — доставлены в больницу. Материалы по факту ДТП с тяжкими последствиями были переданы в ГУ МВД по РТ.

Наталья Жирнова

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