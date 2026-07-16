В Татарстане с начала года жертвами ДТП с участием мототранспорта стали восемь человек

Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции РТ Дамир Бикмухаметов

В Татарстане с начала года жертвами ДТП с участием мототранспорта стали восемь человек, еще 104 человека получили ранения. Всего с января 2026 года зарегистрировано 98 аварий, сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции РТ Дамир Бикмухаметов.

— Маневренность мототранспорта — мотоциклов, квадроциклов — не оставляет право на ошибку. Малейшая оплошность может привести к необратимым последствиям, — заявил Бикмухаметов.

Начальник управления Госавтоинспекции МВД напомнил о недавних случаях смертельных ДТП: так, в Казани мотоциклист умер в больнице после столкновения с Audi A7 на Привокзальной улице. Также ранее в Казани мотоцикл сбил пешеходов после столкновения с автомобилем, не уступившим ему дорогу. Водитель мотоцикла погиб, еще трое — пассажирка мотоцикла и двое пешеходов — доставлены в больницу. Материалы по факту ДТП с тяжкими последствиями были переданы в ГУ МВД по РТ.

Наталья Жирнова