Через аэропорты Казани и Самары будут переправлять вооружение и военную технику

Фото: Максим Платонов

Правительство утвердило перечень из 19 воздушных пунктов пропуска через российскую границу вооружения, военной техники и имущества.

Согласно документу, в список вошли аэропорты и аэродромы Казани, Самары, Оренбурга, Ульяновска, а также Абакана, Астрахани, Волгограда, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Минеральных Вод, Москвы (аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево), Новосибирска, Ростова-на-Дону, Сочи, Челябинска и Элисты.

Постановление вступит в силу через 30 дней с момента опубликования.

Ранее сообщалось, что компания из Турции займется строительством грузового терминала в аэропорту Казани.