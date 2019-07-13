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Владимир Кобзев зарегистрирован кандидатом на выборы главы Башкирии

06:51, 13.07.2019
Владимир Кобзев зарегистрирован кандидатом на выборы главы Башкирии
Фото: pensioner.party

Выдвинутый в качестве кандидата на пост главы Башкирии от «Партии пенсионеров» Владимир Кобзев прошел официальную регистрацию в ЦИК. Об этом сообщается на странице его соратника Комила Сиразетдинова в Facebook.

«Оснований для отказа в регистрации кандидата на должность Главы Республики Башкортостан не имеется», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что во время регистрации Кобзев указал в информации о себе факт погашенной судимости.

Напомним, десять кандидатов подали заявления об участии в выборах главы Башкирии. Вчера вечером одна из них, Сания Тимасова, заявила, что выбыла из предвыборной гонки.

Справка

Владимир Кобзев родился в сентябре 1969 года в Северодвинске Архангельской области. Окончил Архангельский лесотехнический техникум Минлеспрома СССР. Занимает должность директора «Башфото.ру».

ОбществоВласть Башкортостан
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