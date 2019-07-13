Владимир Кобзев зарегистрирован кандидатом на выборы главы Башкирии

Выдвинутый в качестве кандидата на пост главы Башкирии от «Партии пенсионеров» Владимир Кобзев прошел официальную регистрацию в ЦИК. Об этом сообщается на странице его соратника Комила Сиразетдинова в Facebook.

«Оснований для отказа в регистрации кандидата на должность Главы Республики Башкортостан не имеется», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что во время регистрации Кобзев указал в информации о себе факт погашенной судимости.



Напомним, десять кандидатов подали заявления об участии в выборах главы Башкирии. Вчера вечером одна из них, Сания Тимасова, заявила, что выбыла из предвыборной гонки.



