В «Максе» появились сторис
Пока функция доступна только на Android
В национальном мессенджере «Макс» появились первые сторис от пользователей. Пока функция доступна только в приложении на Android, сообщает ТАСС.
— Сторис уже опубликовали глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, модель Виктория Пивень, эксперт по трудовому праву Елена Пономарева, лауреат конкурса «Учитель года Москвы — 2025» Александр Оджо и другие, — сообщает ТАСС.
Просматривать сторис могут пользователи андроид-приложения, а также те, кто использует браузерную версию «Макса». Для владельцев iOS доступ возможен только через мобильную веб-версию. Функционал позволяет отвечать на сторис, оставлять реакции, а авторам — видеть количество просмотров и реакций, а также устанавливать таймер удаления.
Ранее сообщалось, что в России появился первый мессенджер для заключенных.
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