В «Максе» появились сторис

Пока функция доступна только на Android

Фото: Динар Фатыхов

В национальном мессенджере «Макс» появились первые сторис от пользователей. Пока функция доступна только в приложении на Android, сообщает ТАСС.

— Сторис уже опубликовали глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, модель Виктория Пивень, эксперт по трудовому праву Елена Пономарева, лауреат конкурса «Учитель года Москвы — 2025» Александр Оджо и другие, — сообщает ТАСС.



Просматривать сторис могут пользователи андроид-приложения, а также те, кто использует браузерную версию «Макса». Для владельцев iOS доступ возможен только через мобильную веб-версию. Функционал позволяет отвечать на сторис, оставлять реакции, а авторам — видеть количество просмотров и реакций, а также устанавливать таймер удаления.

Ранее сообщалось, что в России появился первый мессенджер для заключенных.

Вадим Вахрушев