«Шесть детей погибло, а пять из них — когда начались каникулы, вы понимаете?»

За последние пять лет на дорогах республики погибли 69 детей, причем 25 из них — в летний период

Фото: Реальное время

За последние пять лет в летний период в Татарстане погибли 25 детей

За шесть месяцев 2026 года в Татарстане зарегистрировали 206 ДТП с участием детей до 16 лет. В этих авариях погибли шесть несовершеннолетних, еще 221 ребенок получил травмы. Такие данные привел замначальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Дамир Бикмухаметов на пресс-конференции. По его словам, за последние пять лет на дорогах республики погибли 69 детей, причем 25 из них — в летний период.

Летом дети больше времени проводят на улице, чаще ездят в автомобилях, катаются на велосипедах, самокатах и другой технике, что увеличивает риск ДТП.

— Вот насчет детей я сказал: шесть детей погибло, а пять из них погибли, когда начались каникулы, вы понимаете? То есть [двое] 28 и 29 мая и трое в июне. [Когда] в школе были — все нормально было, а сейчас [дети] вышли на улицу, их стали перевозить и [они] погибают. Давайте до каждого родителя доведем: берегите себя и своих близких, — заявил Дамир Бикмухаметов.

Именно аварийность с участием детей-пассажиров вызывает особую тревогу у Госавтоинспекции. Из шести погибших в этом году пятеро находились в автомобилях. По словам Бикмухаметова, во всех этих случаях водители грубо нарушили ПДД. Так, 6 июня в Агрызском районе женщина за рулем Hyundai превысила скорость, съехала в кювет и перевернулась — погиб 13-летний пассажир, еще двое детей 11 и 13 лет получили травмы. При этом, как отметил замглавы республиканской Госавтоинспекции, дети перевозились с нарушением требований безопасности.

С начала года к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей привлекли более пяти тысяч водителей. Штраф за такое нарушение составляет пять тысяч рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наиболее тяжелые последствия имеют встречные столкновения

Дети в Татарстане гибнут в машинах в том числе по причине выезда на встречную полосу водителями автомобилей. С начала 2026 года в Татарстане из-за таких нарушений произошло 98 аварий, в которых погибли 49 человек, еще 156 получили травмы. По словам замначальника ГАИ РТ, именно встречные столкновения приводят к самым тяжелым последствиям на дорогах.

В качестве примера Бикмухаметов привел смертельное ДТП, произошедшее 4 июня в Сармановском районе. Водитель, несмотря на действие знака «Обгон запрещен», выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В результате аварии погибли двое, в том числе восьмилетний пассажир встречного авто. Еще три человека, включая 12-летнюю девочку, получили травмы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одна смертельная авария произошла 18 июня в Мамадышском районе, где погибли водитель и два пассажира легковушки, в том числе годовалый ребенок. Он, как отметил Бикмухаметов, перевозился в детском удерживающем устройстве, которое не было закреплено должным образом.

— Выезд на полосу встречного движения — очень опасный маневр, тем более вы видите, в ДТП страдают и дети, и [другие] пассажиры. Детей перевозят в салоне — выходят на встречку. Прежде чем совершить такой маневр, надо очень хорошо подумать: все ли у нас правильно, — напомнил Бикмухаметов.

На вопрос «Реального времени» о том, планируется ли ужесточение санкций в связи с тем, что такое поведение водителей приводит к тяжелым последствиям, замначальника ГАИ Татарстана отметил, что и на данный момент штрафы — весомы.

За первое такое нарушение водителю грозит штраф в размере 7,5 тысячи рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев. После окончания срока лишения необходимо заново сдать экзамен на знание ПДД. За повторное нарушение предусмотрено лишение прав на один год, а если водитель вновь выезжает на встречную полосу, уже будучи лишенным права управления, наступает уголовная ответственность. В этом случае нарушителю может грозить до трех лет лишения свободы и конфискация автомобиля.

В каникулярное время еще один враг детей — мототранспорт



Еще одной серьезной проблемой остается использование несовершеннолетними мототехники во время каникул. По словам Бикмухаметова, дети и подростки нередко управляют мотоциклами, мопедами, скутерами и питбайками, не имея водительских прав, опыта и необходимой защитной экипировки.

Так, 29 мая в Бугульминском районе 14-летняя девочка на питбайке врезалась в опору линии электропередачи. Она погибла, а ее 13-летний пассажир получил травмы. «В такие моменты непонятно, как найти нужные слова. Но сказать их нужно», — написал глава района Дамир Фаттахов в своем канале в «Максе». Он призвал родителей к открытому диалогу с детьми о правилах безопасности.

Дамир Бикмухаметов напомнил, что за передачу управления транспортным средством человеку без водительских прав предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Всего за полгода сотрудники Госавтоинспекции выявили 460 нарушений ПДД, совершенных детьми. Материалы направляются в ПДН и комиссии, где решается вопрос о постановке ребенка на профилактический учет и привлечении родителей к административной ответственности. В этом году уже возбуждено 86 таких дел.

Наталья Жирнова