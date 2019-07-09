Глава Чувашии наградил экс-главу МВД республики Неяскина на фоне скандала с пожаром на базе спецназа
Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ о присвоении звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чувашии» бывшему руководителю МВД республики Сергею Неяскину.
Документ был опубликован 8 июля.
Напомним, что Неяскин подал в отставку на фоне слухов о причастности его сына к пожару на базе спецназа «Гром».
Как сообщает «Правда ПФО», занять место главы чувашского МВД может генерал-майор внутренней службы Виктор Шметков. Пока он является заместителем начальника главка МВД по Волгоградской области.ОбществоВласть
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