Глава Чувашии наградил экс-главу МВД республики Неяскина на фоне скандала с пожаром на базе спецназа

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ о присвоении звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чувашии» бывшему руководителю МВД республики Сергею Неяскину.

Документ был опубликован 8 июля.

Напомним, что Неяскин подал в отставку на фоне слухов о причастности его сына к пожару на базе спецназа «Гром».

Как сообщает «Правда ПФО», занять место главы чувашского МВД может генерал-майор внутренней службы Виктор Шметков. Пока он является заместителем начальника главка МВД по Волгоградской области.