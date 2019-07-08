Хабиров рассказал, почему уволил руководство Фонда капремонта РБ

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал об откатах при исполнении программы ремонта подъездов в республике. Он заявил, что именно это стало причиной увольнения всей верхушки Фонда капремонта РБ.

«Башлык» пояснил, что узнал о продаже подрядов за 20—25% от суммы заказа.

«Для меня был шок, когда ко мне пришли и до меня донесли информацию, что на строительном рынке продаются подряды на ремонт подъездов. Соответственно с откатом в 25%», — сказал Хабиров в интервью радиостанции «Эхо Москвы в Уфе».

«Может быть, там нет нарушения уголовного, но это значит, что каждый себе возьмет, а людям-то что дойдет?» — спросил врио главы Башкирии.

Он также рассказал о ходе стройки соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Хабиров рассказал, что строительству мешали внутренние конфликты в ДУМ РБ и факты «небрежного обращения с деньгами».

Напомним, что на прошлой неделе уволился глава Фонда капремонта Башкирии Ринат Даминов. За ним подали в отставку и другие представители руководства фонда.