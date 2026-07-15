В Татарстане продолжает расти число самозапретов — 785 тысяч заявлений с марта 2025-го

Кроме того, около 13 тысяч человек воспользовались возможностью установить запрет на оформление SIM-карт без своего участия

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане более 748 тысяч жителей воспользовались системой самозапрета на оформление кредитов через «Госуслуги», чтобы защититься от мошенников. Еще свыше 37 тысяч новых самозапретов было зарегистрировано через МФЦ. Такие данные озвучил назначенный накануне на должность первого заместителя министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

Этот механизм позволяет запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты на имя гражданина без предварительной отмены ограничения.

Кроме того, по словам Яковлева, около 13 тысяч человек воспользовались возможностью установить запрет на оформление SIM-карт без своего участия.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее первый зампред комитета Совфеда по госстроительству Артем Шейкин объяснил, как мошенники могут обойти самозапрет на кредиты. По его словам, злоумышленники редко пытаются снять ограничение технически — им проще убедить самого человека сделать это через «Госуслуги» или МФЦ.

Наталья Жирнова