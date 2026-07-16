Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды

Причина связана с образованием над районами республики активного циклона

Фото: Максим Платонов

В течение суток 17 июля и ночью в Татарстане ухудшится погода. Причина связана с образованием над нашими районами активного циклона, сообщил Гидрометцентр республики.

— Прогнозируются сильные дожди и ливни, местами грозы и сильный ветер порывами 15—20 м/с, локально град. По расчетам в этот период на преобладающей территории республики количество осадков может составить от 20 до 60 мм, что соответствует 30—100% от месячной нормы, — говорится в сообщении.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Отмечается, что больше всего осадков прогнозируется в южных районах Татарстана.

Ранее сообщалось, что дожди в Татарстане прекратятся к выходным.

Никита Егоров