Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды
Причина связана с образованием над районами республики активного циклона
В течение суток 17 июля и ночью в Татарстане ухудшится погода. Причина связана с образованием над нашими районами активного циклона, сообщил Гидрометцентр республики.
— Прогнозируются сильные дожди и ливни, местами грозы и сильный ветер порывами 15—20 м/с, локально град. По расчетам в этот период на преобладающей территории республики количество осадков может составить от 20 до 60 мм, что соответствует 30—100% от месячной нормы, — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего осадков прогнозируется в южных районах Татарстана.
Ранее сообщалось, что дожди в Татарстане прекратятся к выходным.
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