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Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды

12:58, 16.07.2026

Причина связана с образованием над районами республики активного циклона

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды
Фото: Максим Платонов

В течение суток 17 июля и ночью в Татарстане ухудшится погода. Причина связана с образованием над нашими районами активного циклона, сообщил Гидрометцентр республики.

— Прогнозируются сильные дожди и ливни, местами грозы и сильный ветер порывами 15—20 м/с, локально град. По расчетам в этот период на преобладающей территории республики количество осадков может составить от 20 до 60 мм, что соответствует 30—100% от месячной нормы, — говорится в сообщении.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Отмечается, что больше всего осадков прогнозируется в южных районах Татарстана.

Ранее сообщалось, что дожди в Татарстане прекратятся к выходным.

Никита Егоров

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