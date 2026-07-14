Как топливный кризис снизил рентабельность в АПК и темпы уборки урожая

Аграрии Татарстана — о перебоях с ГСМ, спекуляциях продавцов и разнице в цене между оптовым топливом и розничным

Фото: Реальное время

Топливный кризис стал одним из главных вызовов для аграриев в текущем сезоне. Цены на дизель взлетели на 30—40%, очереди за ним растягиваются на трое суток. Опрошенные «Реальным временем» представители АПК сообщили о росте затрат на ГСМ, которые оптом обходятся им дороже, чем в розницу на заправках. Минсельхоз Татарстана и АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» (РАЦИН) заявили, что стоимость горючего сопоставима. Насколько серьезен для отрасли «топливный шторм», может ли он увеличить себестоимость продукции и поставить под угрозу сроки уборки урожая, разбиралось «Реальное время».

«Те, кто не успел запастись топливом, сейчас ломают голову»

Новошешминский фермер Николай Скоков выращивает подсолнечник, рапс, пшеницу, ячмень, овес на 3,5 тысячи гектаров земли и сейчас переживает из-за уборочной страды. Проблема, по его словам, в резко подорожавшем топливе: «Весной дизельное топливо мы покупали через РАЦИН по 52—55 рублей за литр. На сегодняшний день мне его предлагают по 90 рублей». Аграрий сетует, что покупать оптом ему дороже, чем в розницу на АЗС за 75 рублей.

Рустем Газизов

Сельхозпредприятие «Агроактив» из Апастовского района возделывает 3 тысячи гектаров земли, половина из них отведена под зерновые. Глава хозяйства Фарит Рахимов рассказал «Реальному времени», как в компании справляются с топливным кризисом:

— Мы заблаговременно закупились в марте, так что нам еще повезло. Весной купили дизель по 62 тысячи рублей за тонну, а сейчас картина совсем другая: один бензовоз недавно взяли уже по новым ценам — 95 тысяч рублей за тонну плюс 70 тысяч за доставку большим бензовозом. Но РАЦИН же в этом не виноват, благо еще они есть, потому что через них, как через большой лобистский мускул, можно выбить топливо. А если бы его не было, вообще было бы очень сложно.

По его словам, татарстанские аграрии, которые успели запастись топливом еще весной, чувствуют себя более уверенно, перспективы уборки у них неплохие: «А те, кто не успел, сейчас буквально ломают голову, топливо подорожало не на 10%, а на 30—40%, и это требует серьезных дополнительных ресурсов. Раньше можно было рассчитывать на небольшую отсрочку, сейчас без денег вообще никому ничего не дают. Товарный кредит, залоги — теперь все как в банке».

Реальное время / realnoevremya.ru

Но даже в этом случае достать топливо бывает непросто, особенно в разгар уборочной, приходится ждать в очереди. «У нас машина полтора дня стояла, у соседей — трое суток. Все зависит от ситуации: если все спокойно — загрузка идет сутки‑полторы, а если начинается ажиотаж, люди могут стоять до трех суток», — сообщил фермер.

РАЦИН: аграрии неправильно считают — опт не дороже розницы

Представители АПК используют разные каналы закупки топлива. Агрохолдинги и крупные сельхозпредприятия обычно заключают контракты напрямую с нефтеперерабатывающими заводами или покупают горючее на бирже. У них, как правило, сформирован достаточный запас топлива для работ в поле.

Гораздо сложнее небольшим хозяйствам, для которых оптовые закупки, по их словам, оказались менее выгодными, чем розничные. Об этом сообщают и фермеры в других российских регионах.

Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

Однако начальник отдела продаж нефтепродуктов Республиканского агропромышленного центра инвестиций и новаций Айрат Калимуллин пояснил, что расчеты фермеров неверны. РАЦИН закупает топливо тоннами и реализует килограммами, а не литрами:

— 90 рублей — это не за литр, а за килограмм. Мелкий опт всегда идет в тоннах, килограммах. Они неправильно считают, — пояснил он, подразумевая, что на АЗС не только цена, но и масса горючего будет ниже — в 1 литре примерно 830—860 граммов дизельного топлива. — Да, весной где-то 52 рубля за кг стоило, а на АЗС по 48 рублей за литр можно было заправиться. Если в литры переводить, здесь опять-таки важно учесть, при какой температуре, там плотность разная бывает.

— То есть в реальности такой ценовой разницы между оптом и розницей нет?

— Нет, конечно. Сейчас везде рыночные цены зависят от завода-поставщика. Биржевые цены вообще улетели — там даже до 120 тысяч рублей тонна выходит.

Реальное время / realnoevremya.ru

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана подтвердили, что стоимость дизеля в рознице сопоставима с оптом. Заодно привели данные об обеспеченности топливом сельскохозяйственных работ в республике. Так, с начала года хозяйства закупили 76,6 тыс. тонн дизельного топлива и 5,9 тонны автомобильного бензина. В 2026 году нефтяные компании Татарстана выделили 140 тыс. тонн льготного топлива.

— Перебоев в обеспечении топливом не наблюдается. Всего отгружено 53 692 тонны льготного дизельного топлива. Его стоимость составляет 95 000 руб./т. В пересчете на литр — 78,85 руб./л. Цена на АЗС — 80,55 руб./л, стоимость коммерческого — 130 тыс. руб./т, — уточнили в Минсельхозе РТ.

Перспективы урожая обнадеживающие, докладывал ранее министр сельского хозяйства Марат Зяббаров, но итоги будут зависеть от погоды и организации работ. Прогноз на две недели пока благоприятный. Общая площадь посевов зерновых в республике — 1 млн 168 тыс. га. Озимый рапс планируют убирать после 15 июля, озимые зерновые — после 20 июля, всего уборочных площадей зерновых — 470 тыс. га. Задействуют 411 зерносушильных комплексов мощностью 214 тыс. тонн в сутки, плюс мощности хлебоприемных предприятий и элеваторов — около 85 тыс. тонн в сутки. Дополнительно хозяйства приобрели 10 новых комплексов на 40 тыс. тонн в сутки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Емкости для хранения зерна в республике рассчитаны на 4,7 млн тонн (39 элеваторов — на 2,5 млн тонн, склады хозяйств — на 2,2 млн тонн). В Бугульминском районе работает новый элеватор холдинга «Август‑Агро» на 112 тыс. тонн хранения и 200 тонн сушки в час. Сейчас в элеваторах хранится 767 тыс. тонн зерна прошлых лет, свободных объемов — около 4 млн тонн. В ряде районов проверили готовность техники — недочеты устранены, хозяйства готовы к работам. При этом нагрузка на один комбайн составляет около 500 га, а где-то и выше, поэтому аграриям рекомендуют двухсменную работу и привлечение мехотрядов.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Правительство предпринимает реальные шаги, чтобы аграрии не остались без топлива»

Между тем уровень посевов пшеницы в России достиг минимального показателя с 2014 года, по оценке «Совэкон». В конце июня агентство скорректировало прогноз урожая в сторону снижения: показатель уменьшился на 1,5% — с 90,3 млн тонн до 88,9 млн тонн. Пересмотр связан с оценкой посевных площадей: пшеницу в этом году посеяли на 25,8 млн га, или на 4% меньше, чем в 2025 году (26,9 млн га) — минимум за 12 лет.

Топливный кризис сказался и на темпах уборки — сообщается, что они в три раза меньше показателей прошлого года — 4,2—4,6 млн га. Аналитики связывают это с погодой и допускают, что к концу уборочной кампании аграрии смогут наверстать. К тому же российский вице-премьер Дмитрий Патрушев еще в начале прошлой недели докладывал, что намолочено уже более 4,5 млн тонн зерновых, а ситуация с топливом управляемая. По его словам, Минсельхоз и Минэнерго ежедневно контролируют поставки ГСМ для проведения сезонных полевых работ и при необходимости принимают дополнительные меры.

— Мы с вами всегда встречаемся в периоды глобальной паники на каком‑нибудь из рынков, и нынешняя ситуация не исключение. Нельзя отрицать: если негативная динамика на топливном рынке сохранится, это неизбежно скажется на сельхозпроизводителях. Но правительство предпринимает реальные шаги, чтобы аграрии не остались без топлива в разгар уборочной кампании. Поэтому, на мой взгляд, оснований для паники пока нет. Мы спокойно наблюдаем за ситуацией и планомерно работаем над тем, чтобы урожай в этом году был собран вовремя, в полном объеме и качественно, — сообщил эксперт ВНИИМП им. В.М. Горбатова Дмитрий Гордеев.

В отрасли считают, что серьезное подорожание топлива неизбежно отразится на рентабельности хозяйств, а в дальнейшем, вероятно, и на конечной стоимости продукции. «Безусловно, сельхозпроизводители, как и любые другие производители, в той или иной степени перекладывают свои издержки на конечного потребителя. Тем не менее я полагаю, что в перспективе цены нормализуются и оснований для серьезного пересмотра ценовой политики не будет. Хотя, конечно, такая возможность существует — отрицать ее было бы глупо», — отметил спикер.

По его словам, если смотреть на ситуацию в более широкой перспективе, то сроки уборочных кампаний в России всегда так или иначе смещаются — из‑за погоды или других факторов, поэтому ориентироваться нужно на конечный результат, а не на текущую динамику: «Сегодня убрали меньше — завтра уберут больше. Так происходит каждый год».

— Пока нет никаких предпосылок даже для потерь урожая. Тем более что весной мы столкнулись с неблагоприятными погодными условиями — из‑за этого и сместились сроки работ. Это объективная реальность, — указал Дмитрий Гордеев. — В правительстве держат ситуацию под контролем и стремятся решить проблему максимально оперативно и эффективно. Я уверен, что все необходимые инструменты уже предусмотрены, в том числе и план «Б» на случай развития неблагоприятных сценариев.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Все, кто покупает топливо сейчас, уже переплачивают 30%»

О рисках вынужденного повышения цен с учетом роста затрат на ГСМ говорят и сами аграрии. Топливный кризис ощутимо бьет по экономике сельхозпредприятий — подорожавшее топливо напрямую влияет не только на себестоимость продукции, но и на саму возможность вовремя провести уборочную кампанию. Ситуация складывается особенно остро из‑за жестких временных рамок. Аграриям приходится действовать в «узком окне» благоприятных погодных условий — неделя или 10 дней на уборку, иначе любая задержка грозит потерей и объема, и качества урожая.

— Во-первых, все, кто покупает топливо сейчас, уже переплачивают 30% от заложенного в бюджет. Соответственно, по статье ГСМ на столько же идет увеличение себестоимости. Во-вторых, у аграриев, которые вовремя не обеспечили себя топливом, повышается риск перебоев в уборке. Уборка этого не любит, так как погода никого не ждет. Сегодня погода есть — ты обязан убирать. Не убираешь — снизится качество и объем зерна. Вовремя собранный урожай — это оптимальное качество, за которое ты получишь максимальную цену на рынке. А бывает, что зерно «перестояло»: клейковина, белок клейковины ниже в случае опоздания с уборкой, — пояснил Фарит Рахимов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Перспективы на урожай будут зависеть от того, насколько оперативно решится вопрос с обеспечением отрасли топливом. Если оно будет поступать, пусть с небольшими перебоями, но в достаточном объеме, существенных проблем удастся избежать, считают фермеры: «АПК и так живет в постоянном кризисе: нас всегда кто‑то «поддавливает» — то погода, то какие‑то изменения. Поэтому самые большие оптимисты — в сельском хозяйстве: как ни давят, мы крепчаем».

Сейчас в агросекторе особенно остро встает вопрос не просто наличия топлива, а его доступности по адекватным ценам. Фермеры признаются, что отсутствие запасов держит их в постоянном напряжении, а резкий разброс цен на рынке лишь усиливает неопределенность: «Самое главное, чтобы пресекали спекуляции, чтобы перепродажей топлива не занимались. А то зачастую купить можно, но выставляют такие ценники! И это в условиях, когда продовольственная безопасность на кону. Крупные сети еще держат цены приемлемые, а частные заправочные станции вообще как с цепи сорвались». Поэтому важно не только отслеживать случаи спекуляции на топливном рынке, но и выстраивать прозрачные механизмы приоритетного обеспечения аграриев ГСМ, говорят в отрасли.