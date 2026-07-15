Как мошенники используют топливный кризис и кто такие «раздолжнители»?

За первое полугодие число цифровых мошенничеств в Татарстане снизилось на 43,3%

Мошенники используют топливный кризис и тему беспилотников

В Татарстане за первое полугодие 2026 года зарегистрировали 8 441 преступление, связанное с мошенничеством с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 43,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 14 886 таких преступлений. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор отдела по надзору за следствием прокуратуры Татарстана Алмаз Фаттахов.

Несмотря на снижение числа преступлений, ущерб от действий мошенников остается значительным — с начала года жители Татарстана потеряли более 2,1 млрд рублей. Кстати, как и три года назад.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Татарстану Радис Юсупов, злоумышленники быстро адаптируются к актуальной повестке. Сейчас они используют тему дефицита топлива, размещая в интернете и Telegram объявления о продаже бензина хоть и по завышенной цене, но с доставкой и подарками. После получения предоплаты продавцы исчезают.

— Уже пошли обращения, что через интернет и различные группы в Telegram размещаются объявления о том, что продают ГСМ (горюче-смазочные материалы, — прим. ред.), необходимо оплатить бензин с доставкой — канистра в подарок. Цена бензина — от 100 до 150 рублей, — рассказал Юсупов.

Первый заместитель министра цифрового развития Татарстана Альберт Яковлев сообщил, что мошенники также создают сайты, внешне похожие на государственные ресурсы. Через Telegram, мессенджер «Макс» и SMS они рассылают сообщения с предложением получить информацию о беспилотниках или, например, перерасчете платы за отопление и других актуальных вопросах. Пользователей побуждают самостоятельно звонить по указанным номерам, где их уже ждут злоумышленники.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Не звоните по телефонам, на которые вы не хотите звонить, и нет необходимости такие действия совершать, — заявил Яковлев.

«Раздолжнители» обещают списать кредиты, но могут ухудшить положение заемщика

Отдельное внимание на пресс-конференции уделили деятельности еще одних мошенников — так называемых «раздолжнителей». Это компании, которые обещают быстро и полностью избавить граждан от кредитов. О них рассказала начальник экономического отдела Отделения Банка России — Национального банка по РТ Елена Кирсанова.

По ее словам, такие организации нередко вводят клиентов в заблуждение, гарантируя результат, которого на самом деле не могут обеспечить. В рекламе они обещают «списать 100% долгов», «защитить имущество от ареста» или призывают прекратить выплаты по кредитам. Иногда банкротство преподносится как некая государственная льготная программа, хотя подобных программ не существует.

— Ему (должнику, — прим. ред.) рекомендуют пройти процедуру банкротства, уверяя, что это абсолютно безопасный, даже единственно возможный способ избавиться от долгов. После того, как клиент оплатил услуги, «раздолжнители» подают заявление в суд о признании должника банкротом и просто исчезают, хотя этот человек мог сам подать это заявление в суд совершенно бесплатно. Важно понимать, что как такового умного избавления от долгов не существует, — рассказала Кирсанова.

Эксперты подчеркнули, что банкротство следует рассматривать только как крайнюю меру. Оно отражается на кредитной истории, деловой репутации, может ограничить возможность занимать отдельные должности и не освобождает от ряда обязательств, включая выплату алиментов и возмещение вреда здоровью.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если человек столкнулся с финансовыми трудностями, специалисты советуют в первую очередь обращаться к своему кредитору. Закон предусматривает различные способы урегулирования задолженности: кредитные и ипотечные каникулы, реструктуризацию, рефинансирование, а также бесплатную процедуру внесудебного банкротства через МФЦ при соблюдении установленных условий. Кроме того, действует механизм комплексного урегулирования задолженности, позволяющий согласовать реструктуризацию сразу с несколькими банками и микрофинансовыми организациями.



Наталья Жирнова