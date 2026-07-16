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Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов

07:00, 16.07.2026

Днем небольшой дождь, в отдельных районах гроза

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Днем небольшой и умеренный, локально сильный дождь. В отдельных районах гроза, возможен град, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер западный с переходом на северо-западный 5—10 м/с, днем местами с порывами до 15—18 м/с. Температура составит от +21 до +26 градусов.

Зульфат Шафигуллин

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