Мужа беглой кассирши из Башкирии Луизы Хайруллиной отправили под домашний арест

Орджоникидзевский районный суд Уфы отправил под домашний арест на два месяца мужа беглой кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в краже более 20 млн рублей, Марата Хайруллина.

Ему предъявлено обвинение в краже, сообщили в МВД РФ.

Напомним, что Хайруллина задержали вчера в аэропорту Уфы. По версии органа предварительного следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на результаты спортивных состязаний.