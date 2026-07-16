Хуснуллин отчитался Путину о сокращении среднего срока строительства жилья

Средний инвестиционно-строительный цикл сокращен с 1650 дней (2020 год) до 1255 дней. Цель до конца текущего года — выйти на 1200 дней

Фото: Динар Фатыхов

С 2020 года средний срок строительства многоквартирного жилья в России сократился с 1650 дней до 1255 дней. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту страны Владимиру Путину в докладе о ситуации в строительной отрасли.

До конца 2026 года показатель должен составить 1200 дней. Также Хуснуллин обратил внимание президента на снижение бюрократических барьеров для строительного бизнеса.

— Мы продолжаем сокращать необходимые лишние бумаги и документы благодаря переходу на информационные системы. В этом году у нас 550 процедур, а начинали мы, у нас было 1250. В этом году хотим выйти на цифру в 500 процедур, не больше. То есть этим мы тоже системно занимаемся. Ваши поручения, которые есть, Вы держите это на контроле, мы надеемся к концу года выполнить, — заявил Хуснуллин.

Напомним, ранее стало известно, что Минфин отложил вопрос изменения условий «Семейной ипотеки» до 1 октября 2026 года. В июне Хуснуллин отмечал, что гражданам, застройщикам и банкам необходимо дать время подготовиться к изменениям льготной программы.

Зульфат Шафигуллин