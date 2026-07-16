Минувшей ночью над регионами России сбили 375 БПЛА
Летательные аппараты уничтожены в период с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля
За ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили 375 украинских беспилотников, которые нацеливались на различные регионы страны. Такую статистику озвучило Минобороны России.
— Дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили 375 беспилотных летательных аппаратов украинского производства, — говорится в заявлении.
Отмечается, что БПЛА сбили в период с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля.
Ранее сообщалось, что в Севастополе из-за возможных длительных отключений электроэнергии после атак БПЛА ВСУ на энергосистему Крыма и Севастополя отменили третью смену в детских лагерях.
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