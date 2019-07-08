Суд оштрафовал бывшего главу саратовского Росприроднадзора на 1 млн рублей

Волжский райсуд Саратова признал экс-главу регионального управления Росприроднадзора Андрея Андрющенко виновным в получении взятки. Бывший чиновник был приговорен к штрафу в размере 1 млн рублей.

Кроме того, было решено конфисковать сам предмет взятки — топливные карты на 53 тысячи рублей. Андрющенко также запретили занимать административные должности на три года, передает «Взгляд-инфо».

Ранее следствие обвинило руководителя Росприроднадзора в получении взятки от директора ООО «ННК «Саратовнефтегаздобыча» Ивана Тарана. За это глава управления должен был смягчить вид и размер ответственности при выявлении сотрудниками Росприроднадзора нарушений.

Гособвинение просило оштрафовать бывшего чиновника на 1,5 млн рублей.