Россия и Украина обменялись погибшими военными
Российская сторона передала Украине 501 бойца ВСУ
Россия передала Украине 501 погибшего военнослужащего ВСУ. Киев, в свою очередь, вернул 31 погибшего российского бойца, пишет RT.
— Москва в рамках обмена передала Киеву 501 тело вэсэушника, взамен получила 31 погибшего российского бойца, — сообщил источник телеканала.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделила еще 1 млрд евро на дроны для Украины.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».