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Россия и Украина обменялись погибшими военными

13:41, 16.07.2026

Российская сторона передала Украине 501 бойца ВСУ

Россия и Украина обменялись погибшими военными
Фото: Динар Фатыхов

Россия передала Украине 501 погибшего военнослужащего ВСУ. Киев, в свою очередь, вернул 31 погибшего российского бойца, пишет RT.

— Москва в рамках обмена передала Киеву 501 тело вэсэушника, взамен получила 31 погибшего российского бойца, — сообщил источник телеканала.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделила еще 1 млрд евро на дроны для Украины.

Никита Егоров

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