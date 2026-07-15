Еврокомиссия выделила еще 1 млрд евро на дроны для Украины

Также утвержден план распределения еще 10 млрд евро на ракеты и самолет

Еврокомиссия одобрила выделение нового транша в размере 1 млрд евро на закупку беспилотников для Украины. Об этом в ходе визита в Киев заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

— Еврокомиссия одобрила выделение нового транша в €1 млрд на беспилотники, — передает ее слова ТАСС.

Средства поступают из общей программы военного финансирования на €90 млрд. Фон дер Ляйен также сообщила, что Еврокомиссия утвердила план распределения еще €10 млрд по той же программе на приобретение беспилотников, ракет и самолетов.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз может одобрить 21-й пакет санкций против России.



Вадим Вахрушев