Каждый третий житель Казани за год потратил больше 100 тыс. рублей на помощь близким

Чаще всего в финансовой помощи нуждаются родители (33%), дети, братья и сестры (по 22%)

Каждый пятый (22%) житель Казани за последний год потратил на помощь близким до 100 тысяч рублей, еще треть респондентов превысили эту сумму. При этом 41% опрошенных финансово поддерживают родственников без каких-либо условий и лишь 7% ни при каких обстоятельствах не дают в долг. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы «Ренессанс Страхование» по результатам опроса 1693 россиян из городов-миллионников, в том числе Казани.

Согласно результатам опроса, чаще всего в финансовой помощи нуждаются родители (33%), дети, братья и сестры (по 22%), а каждый девятый (11%) респондент часто получает подобные просьбы от близких друзей. Свыше трети (41%) всех опрошенных при этом готовы поделиться бюджетом безвозмездно, 28% — в долг на неопределенное время, а каждый пятый предложит помощь только при условии, что деньги будут возвращены в обозначенный срок. Свыше половины (52%) опрошенных готовы единоразово выделить на помощь близким не более 50 тыс. рублей, 7% — от 50 до 100 тыс. рублей, 10% — свыше 100 тыс. рублей, а каждый четвертый (28%) согласен при необходимости отдать на это все свои накопления.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Почти трети (31%) казанцев пришлось помочь родным 1–2 раза, столько же регулярно поддерживали деньгами друзей или родственников. Более трети (39%) из тех, кто выделял средства на помощь близким, за год потратили на это не более 50 тыс. рублей, каждый пятый (22%) — 50–100 тыс. рублей, еще 17% — от 100 до 200 тыс. рублей, а каждый седьмой оказал близким поддержку на общую сумму больше 200 тыс. рублей.

Казанцы согласны помогать близким далеко не в каждой ситуации. 41% выделят сумму из своего бюджета, только если поймут, что человек действительно не справится с проблемой без их участия, а 7% готовы помочь исключительно в ситуации, которая угрожает жизни и здоровью родных. 67% всех респондентов категорически не желают помогать с решением проблем, связанных с азартными играми или другими зависимостями, 52% откажут должникам, которые уже брали, но так и не вернули деньги, еще 44% — если человек просит деньги лишь для того, чтобы сохранить привычный уровень комфорта.

«Самая банальная причина срочного поиска денег — неожиданный диагноз или травма, с суммами на лечение не из тех, что можно за неделю собрать по знакомым», — комментирует управляющий директор «Ренессанс страхование» Артем Искра.

