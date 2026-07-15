В Казани средняя готовность программы капремонта домов составила 62%

В этом году в перечень включены 248 зданий

Фото: мэрия Казани

В Казани в рамках программы капитального ремонта на 2026 год начались работы на всех 182 многоквартирных домах, которые обновляет региональный оператор. В этом году в перечень включены 248 домов, и на текущий момент средняя степень готовности работ составляет 62%. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии по итогам выездного совещания мэра города Ильсура Метшина.

— Несмотря на все трудности, мы продолжаем реализовывать все программы. Благодаря поддержке и вниманию жителей к своим домам и дворам, мы имеем возможность проводить такие масштабные работы. Подрядчики стремятся завершить объекты к Дню города и республики, — отметил градоначальник.

Мэр проверил ход капремонта в доме по адресу улица Мавлютова, 40 в Приволжском районе. Этот пятиэтажный дом на восемь подъездов был построен в 1986 году, и в нем проживает около 350 человек. Жительница Резеда Сафиуллина рассказала, что это первый капитальный ремонт дома за почти 40 лет.

Работы на этом объекте начались в апреле, и их планируют завершить в сентябре. На данный момент капитальный ремонт выполнен на 70%, почти завершена реконструкция крыши, идет покраска фасада, ремонт входных групп и восстановление декоративных элементов балконов. Также в доме заменяются системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а ремонт отопления подходит к завершению.

В дополнение к 182 домам, которые ремонтирует региональный оператор, еще 66 зданий обновляются за счет специальных счетов собственников. В этом году в Казани проводятся ремонты кровель, фасадов, систем отопления и подъездов, а в восьми домах планируется замена лифтов. Сезонные работы должны быть завершены по графику до 15 августа, а полный капремонт на всех объектах — в сентябре.

Ранее сообщалось, что на строительство школ в 2026 году выделят 37 млрд рублей.

Никита Егоров