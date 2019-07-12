Орешкин едет на «Ладе» в Татарстан решать судьбу платной трассы «Москва — Казань»

В республике министр проездом, а по итогам всей поездки выберет платный автобан для Татарстана или реконструкцию всей М-7

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сегодня выехал из Москвы и приедет в Казань не самым обычным для министров способом: на кроссовере Lada Xray янтарного цвета, которым будет управлять сам и без сопровождения ГИБДД. Поездка станет судьбоносной для Татарстана, поскольку по завершению своего пути в Тольятти Орешкин наконец-то решит? что выбрать: стройку платной дороги Москва — Казань или полную реконструкцию всей трассы М-7. Выбор действительно сложный, к единому мнению по нему не могут прийти и эксперты. Подробнее — в материале «Реального времени».

Министр на Lada

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сегодня выехал из Москвы в Тольятти на кроссовере Lada Xray янтарного цвета, которым будет управлять сам. За рулем Lada министр поедет через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару, и сегодня намерен остановиться в столице Татарстана. Глава Минэкономразвития утверждает, что его не будут сопровождать сотрудники ГИБДД.

Поездку Орешкин анонсировал в своем Instagram (36-летний министр вообще активно пользуется соцсетями). В Тольятти он едет для участия в форуме моногородов. Однако у поездки есть еще одно важное назначение: по ее итогам Орешкин собирается «подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной дороги Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М-7». Само решение в правительстве РФ планируют принять в конце июля.

По итогам поездки Орешкин собирается «подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной дороги Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М-7». Фото instagram.com/oreshkin_max

Как скоро сам министр определится с выбором и будет ли с кем-либо встречаться по маршруту, в пресс-службе российского Минэкономразвития на запрос «Реального времени» пока не ответили. Между тем в казанском Кремле уже дали поручение встретить гостя, хотя визит министра и неофициальный:

— По плану Орешкина проехать через Казань в Тольятти есть своя программа. Рустам Нургалиевич дал поручение нашему профильному министру [Фариду Абдулганиеву] встретить его и, в случае необходимости, сопроводить, если что-то понадобится показать. Но позиционируется, что это его частная поездка и неофициальный визит, поэтому все, что Орешкин будет выкладывать у себя в соцсетях, — это и будет информация, которой он готов поделиться. Никаких пресс-подходов и общения со СМИ у него не запланировано, — сообщила «Реальному времени» официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Дорога за полмиллиарда рублей

Маршрут новой платной трассы стал известен еще в апреле этого года. По документации госкомпании «Автодор», дорога пройдет от Москвы через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (Нижегородская область), Канаш (Чувашия) и Шали (Татарстан). Общая ее протяженность — 729 километров. Уже известна стоимость проекта, а также возможные инвесторы. На дорогу нужно будет потратить 550 млрд рублей, из этой суммы 330 млрд рублей являются грантом государства, а еще 220 млрд рублей должны быть привлечены из внебюджетных источников. Из российских инвесторов интерес к проекту «Автодора» проявили ВТБ, «Газпромбанк», а также УК «Лидер» и ВЭБ.РФ.

Расчетная скорость движения по новой платной трассе составит 120 км/ч. Кроме того, на этой дороге в рамках пилотного проекта планируют внедрить систему безбарьерной оплаты проезда по платным дорогам (free flow), которая позволяет автомобилисту выполнять платеж на ходу, тем самым избегая большого скопления машин на пунктах оплаты.

Кстати, для этого проекта существует угроза и со стороны частного проекта платной трассы «Меридиан» ЗАО «Русская холдинговая компания». Бенефициар компании Александр Рязанов заключил с властями РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), по которому правительство не будет строить и реконструировать дороги в том же направлении, что и «Меридиан», иначе трасса потеряет трафик. Главными конкурентами «Меридиана» являются как раз магистраль из Москвы в Казань, а также трасса М-7 после реконструкции.

Платную трассу поддерживают в казанском Кремле, но не все автомобилисты

Возможное появление платной дороги между Москвой и Казанью уже поприветствовали в правительстве РТ.

«Есть проекты, в которых мы заинтересованы, мы неоднократно говорили. Это такая же история, как с магистралью Казань — Москва. Сейчас это обсуждается, будем смотреть, какое решение. Мы, конечно, заинтересованы, нам это нужно, необходимо. Пока окончательных решений ни по первому, ни второму проекту нет, поэтому мы так же в ожидании», — сообщала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

При этом в среде автомобилистов нет единого мнения о том, что же лучше — новая платная трасса или реконструкция старой М-7. На это указывает региональный представитель Федерации автовладельцев России в РТ Рамиль Хайруллин:

— Полная реконструкция М-7 — это, конечно, хорошо. Но трасса имеет свои ограничения, в первую очередь скоростные. На платной дороге же другая ситуация, там разрешенная скорость побольше. И тут два лагеря: кому-то хочется заплатить чуть-чуть и ехать быстро, а кто-то хочет ехать бесплатно, но подольше. Мнения будут разделяться, и немалое количество людей будет за то, чтобы по разумной цене, но построили «платник». Я пока сам не могу для себя принять решения. В идеале, хорошо бы, чтобы была и реконструкция М-7, и платная трасса.

Председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин также заявляет, что лучшим вариантом была бы, конечно, реализация обоих проектов:



— Я бы голосовал, чтобы и М-7 реконструировали, и построили платную новую. Ведь дорога-дублер платной трассы тоже должна соответствовать всем нормативам, быть без ям и колдобин. Но, вообще, скоростная автомобильная магистраль от Казани до Москвы нужна, — считает он.

