В Нижнем Новгороде здание кинотеатра «Октябрь» выставили на продажу за 220 млн рублей

Владельцы бывшего кинотеатра «Октябрь» в Нижнем Новгороде решили выручить за объект 220 млн рублей. Именно за такую стоимость объект выставлен на продажу.

Трехэтажное кирпичное здание расположено на улице Большая Покровская.

В объявлении объект указан как «офисное торговое» здание. Подчеркивается, что земельный участок под кинотеатром находится в собственности. Энергопотребление объекта составляет 150 кВт.

В октябре 2018 года в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» началась реконструкция.