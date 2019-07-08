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В Нижнем Новгороде здание кинотеатра «Октябрь» выставили на продажу за 220 млн рублей

16:51, 08.07.2019
В Нижнем Новгороде здание кинотеатра «Октябрь» выставили на продажу за 220 млн рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Владельцы бывшего кинотеатра «Октябрь» в Нижнем Новгороде решили выручить за объект 220 млн рублей. Именно за такую стоимость объект выставлен на продажу.

Трехэтажное кирпичное здание расположено на улице Большая Покровская.

В объявлении объект указан как «офисное торговое» здание. Подчеркивается, что земельный участок под кинотеатром находится в собственности. Энергопотребление объекта составляет 150 кВт.

В октябре 2018 года в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» началась реконструкция.

Недвижимость
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