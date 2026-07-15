В России появился мессенджер для заключенных
Новый сервис запущен в трех колониях
В трех колониях России — ИК-6 в Псковской области и двух учреждениях Ленинградской области — начал работу первый мессенджер для заключенных. Сервис «Точка контакта» разработан компанией ZT, которая уже предоставляет услуги для учреждений ФСИН.
Через приложение можно отправлять текстовые и голосовые сообщения, фото и видео, сообщается на сайте компании ZT, которая предоставляет сервисы для учреждений ФСИН России.
Одно письмо объемом до 2 500 знаков стоит дешевле бумажного бланка через «Зонателеком» или «ФСИН-письмо». При этом каждое сообщение проходит проверку цензора.
Воспользоваться сервисом смогут не все заключенные. Номер телефона родственника или друга должен быть заранее внесен в официальный список разрешенных контактов осужденного.
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