В Татарстане ожидаются ливни и штормовой ветер

За сутки может выпасть до 60 мм осадков

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В Татарстане ожидается резкое ухудшение погоды из-за активного циклона. 17 июля и ночью 18 июля прогнозируются сильные дожди и ливни, местами грозы, град и ветер с порывами до 15—20 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.

— По расчетам, в этот период на преобладающей территории республики количество осадков может составить от 20 до 60 мм, что соответствует 30—100% от месячной нормы, — рассказал Гидрометцентр.

Больше всего дождей ожидается в южных районах республики. Температура ночью составит 10—16 градусов, днем 17 июля — не выше 18—23 градусов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

18 июля циклон сместится на восток, но в восточных районах еще сохранятся дожди с грозами и ветром до 20 м/с. Днем воздух прогреется до 17—22 градусов.

— В воскресенье, 19 июля, с ростом атмосферного давления на преобладающей территории республики существенных осадков не прогнозируется, лишь местами на востоке РТ пройдет небольшой дождь. Ночью еще 11—16 градусов, днем воздух прогреется до 22—27, — передает Гидрометцентр.

В начале следующей недели, 20 июля, местами возможен кратковременный дождь, но температурный фон продолжит повышаться. Днем воздух прогреется до 25—30 градусов.

Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщил, что 16 июля температура воздуха составит от +21 до +26 градусов.

Вадим Вахрушев