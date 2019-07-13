В Нижнем Новгороде убили главу регионального отделения РВИО

Накануне в Нижнем Новгороде был зарезан председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов. Нападавший уже задержан и дал признательные показания.

В пятницу на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор» шла подготовка к фестивалю военно-исторической реконструкции «Щит и меч». Около 22:45 один из участников мероприятия ударил Казаринова ножом, передает «Российская газета».

По данным следствия, перед этим участники распивали спиртное, отмечает «РИА Новости».

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.