Хабиров предложил три кандидатуры на пост сенатора от Башкирии

На пост сенатора от Башкирии претендуют три человека. Их кандидатуры внес временно исполняющий обязанности главы Башкирии Хабиров.

Это бывший глава Стерлитамака Спартак Галеев, действующий сенатор Лилия Гумерова и депутат Госдумы Павел Качкаев, пишет «Коммерсант».

Ранее стало известно, что врио главы Башкортостана Радий Хабиров первым прошел регистрацию в качестве кандидата на должность руководителя республики и получил соответствующее удостоверение.

Регистрация кандидатов будет завершена 21 июля. В настоящее время на пост главы региона выдвинуты 13 претендентов. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.