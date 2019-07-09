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Хабиров предложил три кандидатуры на пост сенатора от Башкирии

13:06, 09.07.2019
Хабиров предложил три кандидатуры на пост сенатора от Башкирии
Фото: glavarb.ru

На пост сенатора от Башкирии претендуют три человека. Их кандидатуры внес временно исполняющий обязанности главы Башкирии Хабиров.

Это бывший глава Стерлитамака Спартак Галеев, действующий сенатор Лилия Гумерова и депутат Госдумы Павел Качкаев, пишет «Коммерсант».

Ранее стало известно, что врио главы Башкортостана Радий Хабиров первым прошел регистрацию в качестве кандидата на должность руководителя республики и получил соответствующее удостоверение.

Регистрация кандидатов будет завершена 21 июля. В настоящее время на пост главы региона выдвинуты 13 претендентов. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.

ОбществоВласть Башкортостан
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