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Белград не присоединился к призывам о санкциях против России на саммите

19:10, 15.07.2026

Сербия осталась единственным участником встречи, отказавшимся подписать итоговый документ

Белград не присоединился к призывам о санкциях против России на саммите
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Сербии Александар Вучич не подписал итоговую декларацию саммита Украина — страны Юго-Восточной Европы, который прошел в Киеве. Об этом сообщила сербская газета.

— В результате Сербия осталась единственным государством-участником встречи, не поддержавшим декларацию, — передает слова газеты ТАСС.

Сербия стала единственным участником встречи, отказавшимся поддержать документ.

Декларация содержала призывы к ужесточению антироссийских санкций, продолжению военной помощи Киеву и поддержке евроатлантической интеграции Украины.

Ранее Еврокомиссия одобрила выделение нового транша в 1 млрд евро на закупку беспилотников для Украины.

Вадим Вахрушев

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