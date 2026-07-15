Белград не присоединился к призывам о санкциях против России на саммите
Сербия осталась единственным участником встречи, отказавшимся подписать итоговый документ
Президент Сербии Александар Вучич не подписал итоговую декларацию саммита Украина — страны Юго-Восточной Европы, который прошел в Киеве. Об этом сообщила сербская газета.
— В результате Сербия осталась единственным государством-участником встречи, не поддержавшим декларацию, — передает слова газеты ТАСС.
Сербия стала единственным участником встречи, отказавшимся поддержать документ.
Декларация содержала призывы к ужесточению антироссийских санкций, продолжению военной помощи Киеву и поддержке евроатлантической интеграции Украины.
Ранее Еврокомиссия одобрила выделение нового транша в 1 млрд евро на закупку беспилотников для Украины.
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